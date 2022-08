Ricardo Monreal rechaza ‘linchamientos’ contra Peña Nieto

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal afirmó que no participará en “linchamientos” contra el expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que existen tres investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el exmandatario.

“Y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el ministerio público y no en tribunales de medios. No creo que sea lo correcto. Voy a defender siempre el principio de presunción de inocencia y no me sumo al clima de linchamiento de nadie, ¡de nadie!, de donde vengan, porque yo he sido víctima de eso y no voy a hacer lo mismo ahora que soy mayoría legislativa.

“Sería también incongruente que cuando fui perseguido, nadie aplaudía, o todos aplaudían. Y ahora que soy parte del gobierno, del gobierno legislativo, como mayoría, me sume a este clima de linchamientos a priori. ¡No!”, enfatizó Monreal.

En el primer caso de las investigaciones sobre presunto lavado de dinero de Peña Nieto, se incluyen diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL.

La segunda investigación parte de una denuncia de las “autoridades hacendarias” por presuntos delitos de “lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”.

El tercero es por un posible asunto de “enriquecimiento ilícito”, de acuerdo con lo difundido por la Fiscalía General de la República.

Fuente Excélsior