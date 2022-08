¡Se disparan precios de los útiles escolares! Denuncian a papelerías y tiendas abusivas que inflaron costos.

Comparte esta Noticia

El próximo lunes inicia el ciclo escolar 2022-2023 y volverán a clases casi 25 millones de estudiantes de nivel básico; la inflación sigue pegando a los padres de familia que no solo tienen que comprar los útiles escolares sino también los uniformes y el calzado.

Lo peor: se han detectado comercios que incrementaron el precio de estos productos en la última semana, aprovechando la gran demanda. Por tal motivo, lo que una “lista” promedio debería de costar 2 mil 500 pesos para un alumno de secundaria, hoy necesita una inversión de casi 3 mil 900 pesos, debido a estos negocios “abusivos”.

“Subieron el precio del uniforme de 600 a mil pesos. Estamos hablando de uniforme normal, nos falta el deportivo todavía, los que tenemos varios hijos pues nos cuesta más”, comentó Yadira Hernández, madre de familia.

Algunos dejaron las compras para último momento debido a la falta de dinero o por no tener la lista de útiles completa.

“Si está algo caro, no me llevo todo, no alcanza para más”, expuso Yenedirá, madre de familia, quien detalló que ni siquiera con lo del dinero de la beca le va a alcanzar.

La Profeco por su parte anunció que estará realizando operativos para identificar estos comercios, pero debido a la limitación de su personal, les es casi imposible vigilar todos los comercios, por lo que solicitaron a los interesados a presentar denuncias para que sea más fácil identificarlos, tomando evidencia fotográfica que permita comprobar el delito.

Añadieron que se incrementaron un 2000% las quejas en contra de este tipo de establecimientos, en la última semana.

Debido a la inflación, que para julio se situó en 8.1 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los útiles escolares llevan nueve quincenas seguidas con alzas superiores al 10 por ciento. Según la estadística la variación porcentual del precio de material escolar en Veracruz en comparativa con el año anterior será del 4.8%.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, afirmó que desde el inicio de este mes se observa un incremento en las ventas de útiles escolares y uniformes, aunque las familias sacrifican calidad por precio, pues hay libretas con costos de hasta 130 pesos.

“La cuestión inflacionaria nos pega a todos y los controles de precios no son suficientes como para poder contener los costos. Hay libretas que valen hasta 130 pesos o más, comparado con el año pasado sí ha afectado la economía de las familias. Se sacrifica la calidad por el costo porque se han incrementado los precios”.

Los padres de familia señalan que, aunque las listas de útiles escolares no son tan extensas como antes, cada vez son más caras y deben prepararse incluso antes de salir de vacaciones para reservar recursos y cumplir con sus obligaciones.