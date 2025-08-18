Se duplicaron las muertes por Covid-19 en Quintana Roo en una semana

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Estado de Quintana mantiene el registro de 47 contagios de Covid-19 en el 2025, al no registrarse algún caso nuevo en la semana del 5 al 11 de agosto, pero en ese mismo período se produjeron 3 muertes más, causando que el total del año se duplique y llegue a 6, según el último informe de la Secretaría de Salud federal (Ssa), mientras la Secretaría de Salud (Sesa) ya no publica su informe semanal actualizado de la situación de esta enfermedad.

Con estos datos del reporte de la Ssa con corte al 11 de agosto, se tiene además que el total de contagios acumulados desde el 2020 se mantiene en 124,606 casos, mientras que el total de defunciones causadas por la enfermedad subió a 4,506.

El registro federal informa que los contagios registrados en el 2025 son 47 hasta esa semana, mientras que se registran ya 6 fallecimientos.

A nivel nacional, van 5 mil 901 personas contagiadas, mientras que se han registrado 189 defunciones en lo que va del año, con mayor incidencia en adultos mayores y mujeres.

Por lo pronto, debido a que la Sesa ha dejado de informar sin explicación, se desconocen los promedios de ocupación hospitalaria en la zona norte y en la zona sur en lo que va de agosto, y tampoco se sabe cuántos de esos los nuevos contagios reportados en poco más de un mes se encuentran activos en seguimiento.

Cabe recordar que, antes de que dejara de emitir el informe semanal sobre el Covid-19, la Sesa reportaba que el avance de la vacunación se mantiene en 3,658,148 vacunas aplicadas desde enero del 2021 a la fecha, sin nuevas dosis sumadas a los registros en la última semana, pues aunque estuvo en marcha la campaña de vacunación estacional, sus datos no habían sido añadidos al registro.

Según la última información que proporcionó la SESA en marzo, en Cozumel ya se aplicaron 218,317 vacunas; en Felipe Carrillo Puerto, 161,810; en Isla Mujeres 42,844; en Othón P. Blanco, 496,306; mientras que en Benito Juárez, 1,759,900.

Además, en José María Morelos se aplicaron ya 80,319 vacunas; en Lázaro Cárdenas, 59,108; mientras que en Solidaridad van 630,150; en Tulum se aplicaron 90,528; en Bacalar, 66,300; mientras en Puerto Morelos, 52,566.

Por lo pronto, no se sabe el total de personas recuperadas y sólo se puede estimar que son poco más de 120,060, ni tampoco se tiene cuántos casos sospechosos hay en estudio.

Fuente: Cambio22