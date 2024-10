Senadores del PRI presentan iniciativa para revivir el Fonden

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil con el propósito de generar los consensos y acuerdos necesarios para restablecer las funciones del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), contemplando recursos en el paquete económico 2025.

A nombre propio y del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, la legisladora dijo que es responsabilidad del gobierno federal, en conjunto con las entidades federativas, atender los efectos negativos provocados por desastres naturales.

“Esta iniciativa no tiene color, no tiene partido, no tiene nombre. Esta iniciativa quiere dejar un Fondo, si quieren hasta con sus propias reglas, para que este gobierno y México, sí o sí cuenten con el Fonden”, precisó.

En la propuesta se establece que, para dar cumplimiento a la responsabilidad del gobierno federal de atender a la población afectada por desastres, el Ejecutivo federal deberá instrumentar un programa para la atención de fenómenos naturales perturbadores, garantizando la suficiencia de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Para ello, dijo, se deberá contar con los mecanismos que permitan atender de manera ágil y oportuna, mediante apoyos directos y, en su caso, la reconstrucción de infraestructura social y de comunicaciones y transportes que se vea afectada por los desastres.

Además de que el gobierno federal y de las entidades deberán concurrir tanto en acciones como en la aportación de recursos para la entrega de apoyos directos a la población afectada por desastres, así como para las tareas de reconstrucción que, en su caso, sean necesarias.

Ruiz Sandoval aseguró que un nuevo gobierno no puede ser insensible ante las catástrofes que suceden en Acapulco y en el Estado de México, Cancún o Yucatán.

