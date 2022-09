“Su mamá murió en el parto y su papá huyó”: abandonan a bebé recién nacido, debajo de un auto.

Comparte esta Noticia

Un bebé fue abandonado en la calle debajo de un auto en una bolsa con una carta; su mamá murió en el parto y su papá lo dejó.

El menos aparentemente tiene 10 días de nacido. De acuerdo con medios locales, el menor fue rescatado por una mujer que iba caminando por la calle cuando de pronto escuchó el llanto del bebé:

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’. Entonces me acerqué y lo levanté”, explicó la mujer para TN.

Asimismo al tomarlo entre sus brazos pensó que podría amamantarlo, pues ella es madre también, posteriormente comenzó a pedir ayuda para que las personas llamaran a la policía.

Mientras las autoridades llegaban, una amiga de la mujer llamada Antonella dejó que entraran a su casa para que pudiera amamantarlo, de igual forma varias personas hicieron una recolecta en la que donaron ropa y diversas mantas para el pequeño.

Cabe resaltar que en la bolsa en la que encontraron al bebé había una carta en la que se leyó lo siguiente:

“Se llama Jesús su mamá no aguantó el parto y murió, su papá lo abandonó apenas el venía en camino, por favor cuídenlo bien, yo solo soy de la calle no tengo nada para él , no quiero que pase hambre como yo ni frío”, escribieron.

De igual forma indicó que el pequeño había nacido el 8 de septiembre a las 4:30 de la madrugada. Esto sucedió en el barrio Olimpo Lomas de Zamora ubicado en Buenos Aires, Argentina.