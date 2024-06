Suspenden temporalmente obra de cafetería “VIP” en el Congreso del Estado

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La construcción de la cafetería del Congreso del Estado fue suspendida temporalmente debido al fuerte rechazo entre la sociedad chetumaleña por el daño al patrimonio cultural del Estado.

Fue la semana pasada cuando los diputados de la XVII Legislatura anunciaron la construcción de una cafetería en la plaza cívica del edificio legislativo, lo que implicó el retiro del monumento a Don Andrés Quintana Roo, el derribo del templete, el retiro del asta bandera y también prevé la reubicación del mural exterior “De Territorio a Estado: Quintana Roo”, del autor Julio Carrasco Bretón.

Dichas acciones provocaron los reclamos de un importante sector de la sociedad civil, como los representados en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de Chetumal A. C., que consideran que se está dañando el patrimonio histórico del Estado, misma que ingresará una solicitud de información para conocer el monto de la inversión de la obra, si fue licitada, qué constructora la realiza, tiempos de ejecución, Manifestación de Impacto Ambiental y un largo etcétera que a los legisladores parece no importarles, pues alegan que no será una cafetería de lujo para diputados, sino un “área digna” para que los trabajadores puedan consumir sus alimentos,

Fuente: Cambio22