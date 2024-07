“Tenemos que cuidar Chetumal”, dice AMLO ante llegada de ‘Beryl’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la eventual llegada del huracán “Beryl” a Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe cuidar Chetumal porque es frágil por ser una zona baja.

Durante la mañanera de este martes, López Obrador aseguró que en esa zona está concentrándose el “equipo completo”.



“Se está dando seguimiento al huracán, ya está el Ejército en Quintana Roo, desde luego Marina, están trabajando con la gobernadora, se les está haciendo la recomendación de que estén pendientes sobre la dirección del huracán que aumentó a categoría 5”, planteó el mandatario.



“Está todavía lejos de las costas del Caribe, de Quintana Roo, al principio se pensaba que iba a entrar a tierra por Cancún, ahora se está valorando que, de entrar, podría ser en el sur, por Chetumal y tenemos que cuidar Chetumal, que es frágil ante este tipo de fenómenos, toda esta zona que es baja”.

“Ahí está concentrándose todo el equipo completo”.



El mandatario federal pidió a la población informarse y agregó que el Gobierno está trabajando ya en los temas preventivos. Afirmó que lo importante son las vidas, pues lo material “siempre se recupera”.



“Decirle a la gente que estamos pendientes, ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal o por ningún pueblo”, pidió el Presidente.



“Y se espera que sea hasta mañana o pasado por la noche, jueves por la noche, viernes en la madrugada, ese es el estimado y que ya estamos trabajando en todo lo preventivo, que cuando se requiera, cuando sea necesario, vamos a avisar para la protección”.



“Que desde ahora se piense que lo material siempre se recupera, siempre se recupera, lo más importante son las vidas”.



“Entonces, que si se da el aviso de evacuar, que va a ser ordenado, vamos a tener todo lo que se requiera y vamos a buscar las partes altas”.



“Hay partes altas en la Península de Yucatán y salvar vidas, eso es lo más importante, lo otro se resuelve, no van a quedar desamparados, nunca van a quedar desamparados”.



López Obrador llamó a la población a no alterarse.



“Pero que también no se alteren, porque va a haber mucho sensacionalismo, demasiada información sobre el huracán, exagerada”, dijo.



“Vamos a procurar que mañana voy a informar y vamos a estar informando para que la gente esté tranquila”.



“No sabemos si va a mantener esa intensidad, esa dirección, cuándo exactamente la entrada, tenemos que estar cuidando y monitoreando”.



“Afortunadamente se tienen radares, satélites para tener precisión sobre el huracán, porque empezó a hablarse del huracán desde el fin de semana. Todavía falta”.



-Hay compras de pánico, se le comentó.



“Sí, sí, sí, que eso más tranquilidad, pero hasta ahora no hay nada, está muy distante de las costas, muy distante y si se está desplazando con fuerza”.

Fuente: DiarioMx