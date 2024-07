Trabajadores del Tren Maya bloquean acceso a Chetumal por falta de pago

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Este lunes algunos trabajadores del Tren Maya bloquearon la carretera Xul-Há a Bacalar como protesta por la falta de pagos de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En videos que ya fueron difundidos por medio de redes sociales, se observa como un grupo de aproximadamente 25 empleados cerraron el acceso a Bacalar utilizando material de construcción por aproximadamente 3 horas.

Los manifestantes denuncian llevar dos semanas sin recibir su salario correspondiente; ante ello han intentado en varias ocasiones dialogar con las autoridades federales, sin embargo, sus demandas no han sido escuchadas.

El bloqueo causó tránsito lento en ambos sentidos de la carretera, pues los manifestantes han señalado que no permitirán el paso de ninguna unidad, salvo en casos de emergencia; además amagaron con continuar el bloqueo en esta zona de no obtener por parte de la Sedena el pago que les corresponde por su trabajo. Hasta el momento las autoridades no han intervenido para cesar el conflicto.

Fuente: XEVA