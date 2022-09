Tras divorcio con ejecutivo de Televisa, Anette Cuburu confiesa su amor por conductor 19 años menor 

Comparte esta Noticia

Ciudad de México.- La famosa conductora Anette Cuburu de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales y dejó sin palabras a todo el público de TV Azteca pues habló sin tapujos sobre cómo es su relación con William Valdés, el atractivo conductor cubano 19 años menor que ella. Como se sabe, la famosa ‘Güera’ no ha tenido muy buena suerte en el amor luego de su polémico y duro divorcio. ¿Ella y su compañero son novios?

La también actriz de 47 años sostuvo un sonado romance con Alejandro Benítez, un poderoso ejecutivo de Televisa, pero en 2011 se acabó el amor y decidieron separarse tras haber traído al mundo a sus tres hijos. Anette asegura que luego de su complicado divorcio, ella lo perdió todo por culpa de su exmarido pues sostiene que él la mandó a vetar “de todos lados” y la dejó sin trabajo por años justo luego de dar a luz:

Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie… me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos…”, reveló la presentadora.

Ahora en un reciente encuentro con el reportero Edén Dorantes para YouTube, la originaria de Mexicali, Baja California, rompió el silencio sobre su presunto amorío con Valdés y respondió contundentemente. ‘La Cuburu’ sorprendió a todos sus seguidores y televidentes pues no tuvo pena en admitir que sí siente un profundo amor por su compañero del programa Venga la Alegría pero aclaró que solo se trata de una amistad.

La expresentadora del programa Hoy declaró que en temas del amor ella se encuentra muy bien y resaltó que el cubano también tiene un romance por lo que entre ellos no hay nada: “Mi corazón está ocupado, mi corazón está muy contento. A William lo adoro, es uno de mis mejores amigos, él tiene pareja también”, explicó. No obstante, aclaró que ella y Valdés son muy cercanos y cariñosos, por lo que esta sería la razón por la que sus fans piensan que tienen algo más.

Somos muy protectores entre nosotros en ‘Venga la Alegría’, entonces nos abrazamos, nos besamos, nos agarramos. Entonces yo creo que salió como este rumor de que éramos pareja, pero no, no somos pareja, aunque sí me gusta“, dijo.

Asimismo, la integrante del equipo del ‘Pueblo’ de VLA recordó que entre ella y William hay bastante años de diferencia, por lo que ella también lo quiere como si fuera su madre: “Ahora sí que soy como su mamá; su mamá me lo encargó y yo lo cuido”, respondió Anette. Cabe resaltar que hasta el momento se desconocen detalles sobre la nueva pareja de la conductora, pues ella suele ser muy discreta sobre su vida sentimental.