Tras pleito, Manelyk González le da un contundente consejo a Toñita

Hace unos días, Manelyk González y Toñita se vieron involucradas en una pelea, luego de que la ex académica fuera captada hablando de la influencer en ‘Las estrellas bailan en Hoy”, tras el polémico momento, Mane le envía un mensaje, asegurando que puede decir lo que quiera pero lo haga “de frente”.

Toñita aseguró detrás de cámaras que Manelyk podría ganar la competencia en las que ambas participan, esto gracias a sus millones de seguidores y no a su talento.

El comentario generó la molestía de Manelyk, quién no dudó en confrontarla e incluso la retó en la pista de baile y ante el hecho, ambas famosas se pronunciaron al respecto.

A la salida de los foros de Televisa, Manelyk fue cuestionada sobre el enfrentamiento con Toñita y aseguró que los comentarios negativos no le importan, sin embargo aprovechó la oportunidad para pedirle a Toñita “decir lo que sea pero de frente”:

“Yo si algo mal de alguien lo hago de frente, no voy y le digo ‘hola amiga cómo estás y chalala’ y por atrás estoy hablando, ósea a mi si me caes mal me caes mal” dijo.

Ante la pregunta sobre si considera a Toñita como su enemiga en la competencia, aseguró que a todas las parejas las ve como “enemigas”, sin embargo en “buena onda”.

De igual forma, no faltaron las preguntas sobre la pelea que ha tenido con su ex amiga de Acapulco Shore, Karime Pindter a lo que la influencer bromeó sobre la posibilidad de pedir “regalías” por el uso de su nombre para generar polémica.

Por su parte, Toñita también habló de Manelyk y aseguró que no existe una rivalidad e incluso confesó ser su fanática.

La influencer y empresaria Manelyk González fue parte de la última temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a Carlos Speitzer y aunque tuvieron gran éxito, la famosa abandonó la competencia.

Mane aseguró que las razones por las cuales renunció se debieron a compromisos laborales que ya había pactado antes del concurso.

En esta nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy: Campeones de Campeones”, Manelyk González compite junto a Luis “Potro” Caballero y se consideran como una de las parejas más queridas.