Tras sufrir robo domiciliario, a influencers Mona y Geros les cumple su sueño: salir en La Rosa de Guadalupe y tener permiso para portar armas. 

El pasado fin de semana, los influencers Mona y Geros anunciaron el robo de su casa en Guanajuato. Celulares, una computadora y todo su dinero fue lo que se llevaron de su propiedad.

La pareja denunció que los guardias de la privada donde viven se negaron a darles los videos de seguridad y revelaron que los ladrones les destruyeron objetos de su casa.

Además, desde que se mudaron a esta casa, la pareja lamentó que ha sido víctima de prejuicios y malos tratos, además de que sus vecinos se han mostrado hostiles con ellos.

Y aunque ni sus vecinos, ni los guardias los apoyaron, los influencers sí han recibido apoyo de varias personas, una de ellas fue Edwin Luna quien se contactó con ellos para que realicen su denuncia.

Otro más, fue Farath Coronel, colaborador de Televisa y Bandamax, quien les ofreció ayuda a Mona y Geros, acudió a su casa con despensa.

También les ayudó para que obtengan el permiso y que puedan portar armas dentro de su casa, para evitar futuros asaltos.

Así como un bono de 50 mil pesos para comprar ropa y calzado.

Eincluso les hizo un casting para que tengan un acercamiento con la televisora donde laboral.

A través de un video de YouTube, Mona se confesó fan de ‘La Rosa de Guadalupe’ y que gracias a Farath Coronel, podría llegar a aparecer en uno de los capítulos de la serie.

“Siempre he querido que me inviten, mínimo que salga en un programa barriendo la basura (…) Me van a contactar con el productor, pero me tienen que hacer casting para ver qué tan buena soy”, dijo Mona en el material.