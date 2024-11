Tribunal electoral da luz verde al INE y al Senado para seguir con elección judicial

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efectos las suspensiones presentadas en contra del proceso electoral de las personas juzgadoras en México y autorizó al Instituto Nacional Electoral (INE) a continuar con la elección del Poder Judicial en 2025.

Fue con una votación ajustada, de 3-2, como la mayoría de los magistrados consideraron como inviable suspender la Elección Judicial, porque, argumentaron, la Reforma Constitucional ya se dio y está vigente.

A favor de la continuación de la elección judicial votaron la magistrada Mónica Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera -ponente del proyecto- y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Mientras que en contra se pronunciaron los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora.

Tras la votación, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, emitió la sentencia e informó que es inviable suspender la elección judicial por cualquier autoridad del Estado mexicano.

Por su parte, el magistrado ponente Felipe Fuentes Barrera, declaró que no es posible detener la elección judicial; que no puede suspenderse y no procede el amparo en controversias de carácter electoral.

La propuesta del magistrado Felipe Fuentes argumenta que ninguna autoridad puede impedir de forma provisional ni cautelar, que el INE y otras autoridades realicen sus obligaciones para la organización de la elección del Poder Judicial.

“Ninguna autoridad, poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación”, se destaca.

Fuente: El Heraldo de México