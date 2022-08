Turista denuncia acoso sexual en el Hotel Nickelodeon de la Riviera Maya

Comparte esta Noticia

En plena temporada vacacional de verano una joven turista denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso sexual, por parte de un desconocido que habría logrado acceder al interior del Hotel Nickelodeon ubicado en la Riviera Maya.

Esto se dio a conocer la joven víctima a través de la plataforma de TikTok, mientras se cuestionaba como un desconocido pudo ingresar al hotel familiar sin ser huésped y burlándose de los filtros de seguridad con el que cuenta el complejo.

Al narrar los hechos, explicó que estando en la piscina un sujeto mayor de edad se acercó fingiendo tomar fotos en la zona, para después tomarle varias a ella. La joven se sintió incómoda e intentó retirarse, pero el hombre en ese momento fue insistente para tomarse una foto con la turista.

La joven accedió una primera vez con miedo a que le hiciera algo, sin embargo el sujeto insistió en que quería más fotos e incluso le estuvo tomando más fotos sin su consentimiento, lo cual enojó mucho a la turista y procedió solicitar la intervención del personal de seguridad.

Ante los hechos y gracias a la descripción proporcionada los trabajadores minutos más tarde lograron ubicar al presunto acosador quienes de inmediato los sacaron de las instalaciones, señalando que habría acciones legales contra el sujeto por haberse metido al hotel sin ser huesped.

La joven aclaró que en ese sentido el personal del hotel actuó profesionalmente. Sin embargo la joven insistió en que el hotel es un establecimiento familiar donde hay cientos de niños a quienes también pudo haberles hecho daño.

“La persona no tenía ni el brazalete del hotel y le pidieron que borrara el material de su teléfono celular. Lo que yo no me explico es cómo fue que entró esta persona sin ser huésped” dijo la denunciante.

A continuación te presentamos el video:

Cabe recordar que para acceder a la mayoría de los centros de hospedaje debe haber una reservación de por medio o contar con algún contacto o nombre de la persona si es que se encuentra alojado en el hotel. Por lo que aún se desconoce como la persona logró ingresar al hotel, el cual no se ha pronunciado al respecto.