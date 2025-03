Unión Europea: ¿en contra o a favor de Putin?

Comparte esta Noticia

Signos

No habrá nada de valor en la postura europea frente a la Ucrania pronazi de Zelensky mientras la revoltura de fachos y zurdos (presuntos), antirrusos y prorrusos (Italia y Alemania y Austria y Polonia en el primer bando, y Hungría y Eslovenia en el segundo, por ejemplo; y en España unos fachos, como los de Vox, son trumpistas, y otros, como los del Partido Popular, son zelenskystas, como los presuntos zurdos o derezurdos del Presidente Sánchez; con las ideologías al garete y los partidismos como representaciones de grupos de poder más que de militancias y conveniencias sociales y nacionales, que entre potencias como Inglaterra, que no es de la Unión, o Francia, lo mismo da, igual que en Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos) mientras eso no identifique lo que es la dicha Unión Europea, ni lo que es la OTAN sin Estados Unidos ahora mismo, ni si la tal Unión tiene algún pegamento de utilidad mutua para seguirlo siendo.

SM