Vecinos discriminan a pareja de influencers por su aspecto físico.

Por su aspecto físico acusan a Mona y Geros, dos influencers mexicanos, de presuntamente andar en «malos pasos».

Y es que tras la fama que han conseguido,Mona y Geros,recintemente tuvieron la oportunidad de comprarse una casa y tres autos de gran valor.

Pero ante los ojos de sus nuevos vecinos sus adquisiciones han inquitado, ya que presuntamente, son robados.

«Eso no es sorprendente, desde que llegamos aquí la gente nos reportó; decían que en qué andábamos, pero bueno, no tienes que andar en algo malo para tener un carro bonito, la gente no puede salir adelante porque no le gusta a la demás” comentó la inlfuencer.

Y es que cabe mencionar que Mona y Geros se vieron obligados a cambiar de casa por los constantes ostigaminetos de sus fans y porque gracias a lo que empezaron a generar tuvieron la oportunidad de vivir diferente, después de padecer penurias antes de posicionarse como una de las parejas más populares del país.

Pues incluso Mona y Geros han mencionado que pareciera que eso no lo han entendido sus vecinos ya que por cualquier cosa los acusan y pues nada más estan al pendiente de ellos, Geros comentó:

«Que Dios los bendiga, a los que nos reportan”.

Por ello Mona y Geros todo lo han decidido tomar con humor, pues en transmisión la influncer refirió que le hacían ese tipo de desaires incluso cuando trabaja haciendo limpieza en casas de quienes se creen millonarios.