Víctimas de violencia vicaria arrojan huevos en juzgados penales de Chetumal para exigir justicia

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Un grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria protestaron ayer frente al Juzgado Familiar en Chetumal, demandando atención urgente a sus casos. Señalaron que las autoridades han ignorado sus denuncias y exigieron acciones concretas para combatir esta problemática.

La manifestación fue encabezada por el Frente Nacional de Mujeres Víctimas de Violencia Vicaria, que también destacó la necesidad de implementar políticas públicas efectivas para abordar la violencia de género.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Niña, los colectivos feministas aseguraron que Quintana Roo es una entidad con elevados índices de violencia hacia tales sectores y tiraron huevos en las fachadas en señal de protesta.

Amira Cárdenas, representante del movimiento, denunció que los juzgados priorizan intereses económicos sobre la justicia, afectando gravemente a madres e hijos. Además, reclamó la ausencia de medidas reales para atender la violencia vicaria. El acceso a las instalaciones fue bloqueado para las manifestantes, intensificando su frustración.

Una de las manifestantes, que iba vestida de hombre para ser escuchada, lamentó el cómo se ha llevado la supuesta aplicación de la justicia con perspectiva y equidad de género.

“Vengo vestida de hombre para ver si ahora sí me hacen caso, pero lo dudo y de seguro me van a decir que no es lo correcto”, señaló.

Las integrantes del FNM afirmaron que en Quintana Roo no hay equidad ni perspectiva de género en la aplicación de la justicia “n ninguna dependencia hay equidad para las mujeres ni justicia”.

Fuente: DRV/Noticaribe/FátimaVázquez