Video: Escándalo en primaria por una maestra guapa, un profe de educación física y varias mamás celosas

Una conversación de un grupo escolar de WhatsApp se ha vuelto viral, por el escándalo que surgió entre una maestra guapa, mamás celosas y el profe de educación física.

De acuerdo a lo investigado por el portal de noticias Informado Caribe, los hechos sucedieron en la escuela primaria Niños Héroes, en el estado de Nuevo León, y todo lo inició doña Gabriela.

“No tengo nada en contra de la maestra Xóchitl del tercero C, pero es que sube fotos muy sexis a su “fais” provocando a los papás. Mi esposo ya hasta la sigue. No tengo la confianza de mandar ya a mi marido a buscar a nuestro hijo porque capaz y solo va por ver a la profesora”, señaló doña Gabriela Morales.

Otra señora, doña Abigail, también se quejó de que su marido ya hasta pide ir a buscar a su pequeño, solo por ver unos minutos a la maestra.

De inmediato el director Carlos les explicó que no podía hacer nada sobre la red social de la joven profesora, ya que hasta el momento no ha subido nada en ropa interior o indecente, además de que no podía intervenir en la red social de Xóchitl, pues es privada.

Algunos padres de familia del grupo escolar defendieron a la profesora, añadiendo que si la van a correr, entonces también deberían de hacerlo con José Luis, el profe de educación física, ya que también sube fotos semi desnudo en sus estados de WhatsApp.

“¡No! Cómo crees, si de él se entiende porque es profe de educación física y por eso tiene el cuerpo así. Además es punto y aparte”, declaró doña Gaby.

Por supuesto que esto provocó la molestia de los padres de familia, quienes le criticaron a las mamás por su doble moral de pedir el despido de la profesora, pero manteniendo al entrenador, cuando ambos realizaron similares acciones.

Al final el director le pidió a todos los integrantes del grupo a evitar seguir en las redes sociales al personal educativo, a fin de evitar malentendidos.

Sin embargo esto no le cayó nada bien a los papás, quienes exigieron su derecho a utilizar sus redes sociales como quisieran.

Como conclusión, se llegó a un acuerdo para que los esposos de las madres celosas reciban a sus hijos en la entrada de la escuela y no hasta el salón de clases.

Pero también las mamás recibieron la prohibición de tener el WhatsApp del profe de física, ya que el maestro no suele compartir información de la escuela por esa vía.

