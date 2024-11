(Video) Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno casi se golpean en el Senado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, y Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, senador y líder nacional del PRI, llegaron a los gritos en la sesión del Pleno, tras la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de la supremacía constitucional.

Aunque el trámite a la reforma ya se había hecho, los priistas hicieron que se abriera el debate.

Fernández Noroña dio la palabra a tres priistas, y quiso cerrar las intervenciones con un “no está a discusión nada, el trámite ya se realizó”.

Consultó a la asamblea si el asunto quedaba suficientemente discutido, a lo que Morena y aliados de PVEM y PT dijeron que sí.

Fue en ese momento cuando el líder nacional del PRI se acercó al lugar de Fernández Noroña para pedirle que continuara el debate.

El morenista indicó al priista que pidiera la palabra desde su escaño, pero ‘Alito’ Moreno insistió con el dedo índice apuntando a la cara de Fernández Noroña.

– Siempre te hemos respetado para que no nos des la palabra, resaltó el priista.

-Vaya a su curul y dígame desde su curul. No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, replicó Noroña con tono más alto ante la expresión del priista, quien lo tocó ligeramente en el blazer.

-¡No me grites, no me grites! ¡A mí no me grites, a mí no me grites, a mí no me grites! 50 veces lo hiciste. No me grites, gritó el campechano.

-¡Respeto a la presidencia, respeto a la presidenciaaaa!, siguió Noroña con gritos.

Los ánimos se calmaron una vez que el morenista pidió a la Secretaría que continuara con los asuntos de la agenda.

Pero en ese momento, otro hecho quedó grabado en el Canal del Congreso: la senadora Lucía Trasviña de Morena, daba codazos a la priista Karla Toledo, quien también se acercó a Fernández Noroña para que el debate continuara.

La sesión continúo solo con algunas intervenciones de senadores que hablaron a favor y en contra de la reforma que blinda a las reformas de la 4T de cualquier acción de inconstitucionalidad.

Fuente: El Financiero/Heraldo de México