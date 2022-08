VIDEO: Harry Styles le marca al ex de una fan durante concierto, ¡Y termina mal!

Comparte esta Noticia

Parece chiste, pero es anécdota… Si estás en esa etapa donde te estás aguantando las ganas de llamarle a tu ex para decirle esas cosas que no pudiste en su tiempo, entonces te recomendamos no ir a algún concierto de Harry Styles, pues podría intervenir en dicha situación.

Todo sucedió mientras el cantante británico se encontraba en su gira ‘Love On Tour’, con la cual está promocionando sus discos de estudio ‘Fine Line’ y ‘Harry’s House’.

Pues resulta que el pasado 20 de agosto Harry Styles ofreció la primera de cinco fechas que dará en el conocido Madison Square Garden de Nueva York, donde varias fans acudieron para mostrarle su amor al autor de “As It Was”.

Una jovencita entre el público llevaba un cartel donde –bien casual– le preguntaba a Harry Styles si debía o no llamarle a su ex. Pregunta que muchos y muchas de nosotras contestaríamos con un “No lo haga, compa”. Pero claro que con el Harry fue diferente.

Luego de pedir contexto y preguntar a la chica la razón por la cual terminó con su novio, un sujeto llamado Josh (ella dijo que fueron “muchas razones), el cantante tomó el teléfono de la fan y sin más le marcó a Josh para ver qué podía hacer por la jovencita.

Si bien el acto fue con buena fe, parece que no salió como esperaba, pues al final parece que Josh se dio cuenta de que la llamada de su ex no era una de esas que recibes a las 3 de la mañana, y decidió colgar la llamada sin decir más. ¡Noooo!

Después la chica, llamada Analy, explicó que su ex no estaba enterado de que había sido llamado por Harry, y aunque siguió negándose a volver con ella, le pidió de favor que le mande una fotografía de él, ya que su nueva pareja también es fan del cantante.

Bueno, al menos el intento se hizo. ¡Ya quisiéramos muchos recibir una llamada de nuestro ex y que del otro lado del teléfono estuviera Harry Styles!