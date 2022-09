VIDEO: Padre de alcalde panista amenaza con degollar a inspector que iba a clausurar su taquería. 

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Daniel Tabe, padre del alcalde Mauricio Tabe, amenazó con un cuchillo a un empleado del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México, publicó reporteindigo.com.

“Te lo clavo, hijo de put… Te voy a clavar”, decía el padre del alcalde mientras sostenía con una mano la cabeza de un funcionario, con el cuchillo en la otra.

“Tranquilícese, pura verg.., cabr… Órale jijos de su… pinche bola de arrastrados”, continúa diciendo el hombre mientras avanza con el cuchillo.

La situación quedó registrada en video y muestra el momento en que el hombre pone el objeto punzocortante a la altura del cuello del servidor público.

Los hechos ocurrieron durante la colocación de sellos de suspensión de actividades en la taquería Don Eraki, ubicada en la colonia Escandón y propiedad de la familia Tabe.

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo aseguró que el Gobierno de la capital del país comenzó una campaña para tratar de intimidarlo a él y sus familiares.

Además, señaló que es falso que el negocio de su padre sea irregular o esté fuera de la ley.

“Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio ‘ilícito’ de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”, tuiteó el alcalde panista.

Sin embargo, no hizo mención directa a la acciones de su padre ni la amenaza que realizó con un cuchillo al verificador del Invea.

Este lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que podrían investigar la taquería de la familia Tabe por supuestas irregularidades.

Denuncias ciudadanas señalaban una presunta violación al uso de suelo.

Posteriormente, en un video subido a redes sociales, Daniel Tabe se disculpó: “Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo… Nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores”.

Esto pasó en una taquería de la alcaldía Miguel Hidalgo, dónde el presunto padre del alcalde Mauricio Tabe, reaccionó así contra trabajadores del INVEA, debido a que cerraron la taquería que pertenece a su familia por "no cumplir con el uso de suelo".



Al cierre de esta edición se confirmó que el empleado del Invea que fue amenazado por el padre del alcalde se presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local para interponer la denuncia correspondiente por la agresión; al respecto, la dependencia informó que abrió una carpeta de investigación.