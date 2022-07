Video: Yeri Mua denuncia discriminación en un restaurante de Playa del Carmen: no la dejaron pasar por shs sus chancletas Gucci. 

Comparte esta Noticia

La influencer Yeri Mua denunció en sus redes sociales haber sido víctima de discriminación en un restaurante de Playa del Carmen, sólo por vestir con chancletas Gucci.

La joven veracruzana explicó que hace unos días decidió vacacionar en Quintana Roo después de haber sido presentadora de los Pink Carpet en los MTV MIAW 2022, para disfrutar del Caribe Mexicano.

Sin embargo, al llegar a un restaurante en la Quinta Avenida, se encontró con la sorpresa de que no la dejaron pasar supuestamente por romper el código de etiqueta.

“Yo pregunté donde estaba dicho código, pero la mesera no me lo quiso mostrar. Ojo que una servidora aunque iba en short y blusa, porque se supone que estamos en una zona de playa, estaba portando más de 80 mil pesos en mi ropa. Tan solo mis chancletas Gucci valen casi 40 mil pesos”, declaró.

La influencer pidió hablar con la gerente, pero ésta nunca llegó.

“Afortunadamente me reconocieron cientos de seguidores quienes pidieron tomarse fotografías conmigo. Esto sacó de onda a la mesera porque de seguro no tiene TikTok y no me reconocía. Algunos decían que yo era la Kardashian, pero fuera de todo esto, lo que sí es cierto es que sufrí discriminación, pues durante el tiempo que estuve esperando pasaron varios gringos con oufit mas casual que el mío, y pasaban sin problemas. Mientras que a mi novio y a mi, por ser morenos, nos hacían de menos”, declaró Yeri Mua.

Citó que le comentó este hecho a la mesera, respecto a la razón por la que hacía de menos a los mexicanos, pero ésta sólo alcanzó a sonreír.

“Al final decidimos cambiar de restaurante hacia otro donde no nos dijeron nada, hasta nos reconocieron y nos trataron súper lindo. Obviamente dejé una buena propina”, detalló riéndose.