Yeri Mua afirma que sus seguidores no le importan, sólo hacer dinero.

CDMX, 25 de marzo.- La influencer Yeri Mua está siendo duramente criticada por un video en el que asegura que no le interesa sus seguidores, sólo hacer dinero durante el tiempo en que ella es famosa.

El video en cuestión fue publicado desde hace un par de semanas, pero no fue sino hasta en los últimos días que se hizo viral, luego de que se difundiera una petición de firmas en la plataforma Change.org para cancelarla.

En la transmisión la veracruzana informó que está conciente de que no será influencer para siempre.

“¿De veras creen que me interesa estar en esto de las redes sociales toda mi vida? NO me importa ni ser influencer ni los seguidores. Sólo quiero hacer dinero el tiempo que dure esto, comprar muchas casas para mi familia, tener departamentos para rentar, etc”, declaró Yeri Mua.

Esta situación provocó un debate en las redes, entre sus acérrimos fans que afirmaban que ella sólo era transparente, y quienes la critican por ser poco considerada con quienes la han hecho ganar millones de dólares.

De acuerdo con el portal “INfluye-México”, Yeri Mua es una de las celebridades de Facebook con más ingresos en el país, llegando a facturar hasta 1.3 milllones de pesos al mes, sin contar lo que gana por eventos.