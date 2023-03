Yeri Mua rechaza a Roro Villegas: “No quiero causarle daño”.

Comparte esta Noticia

En los últimos días la influencer Yeri Mua se ha dejado ver muy cariñosa con el venezolano Roro Villanueva, pues aparecen incluso en todas las redes sociales Muchos de sus seguidores especularon que se trata de un nuevo amor, obligando a la veracruzana a pronunciarse al respecto.

Pero antes, ¿Quién es Roro?

Rodrigo Villegas, también conocido como ‘Roro’, es un joven modelo e influencer venezolano de 25 años y signo Géminis; ha incursionado en la música reguetón, con su tema ‘Te quedas’. En la televisión, Rodrigo Villegas participó en el reality show ‘Venezuela Shore’, pero para su mala suerte el programa fue cancelado a pocos días de su estreno.

‘Roro’ también es amigo de ‘La Divaza’ (participante de La Venganza de los Ex VIP) pero su éxito en redes sociales no es tan espectacular como la Yeri: tan solo en Instagram cuenta con 328 mil seguidores.

El video de Yeri Mua besándose con Rodrigo Villegas se ha hecho viral rápidamente en redes sociales y aunque la influencer aclaró que aún no son novios, no negó que estén saliendo; incluso la conocida como “La Bratz Jarocha” ha revelado que ‘Roro’ la ha motivado a dejar de fumar y a comenzar una vida fitness, ya que también es su entrenador del gimnasio.

Incluso en en una de sus transmisiones en vivo por Facebook de la influencer, Roro llegó a interrumpir el live de la jarocha con un ramo de rosas y un helado, con la intención de invitarla a salir.

Sin embargo, no pasó más de un día para que la jarocha saliera a aclarar la situación:

“Si yo de repente muestro a alguien en mi vida, y de repente ya no está, creo que también les debo ciertas explicaciones de por qué ya no están […] Solamente quiero ser franca con ustedes, chicas y también quiero ser franca conmigo misma y algo que he aprendido a lo largo de estas semanas es que yo no quiero lastimar a gente que no me ha hecho nada”, indicó Yeri.

“Solo para que sepan, pues Rodrigo y yo ya no estamos juntos, desde ayer decidí que no podía estar con él, decidí que, pues, en estos momentos no me siento [..] Realmente no siento en estos momentos, no me siento yo capaz de tener yo una relación con él, ni tampoco estoy enamorada”, mencionó la jarocha.

De acuerdo con ella, una de las razones por las que no puede aceptar a Roro Villegas en su corazón es porque aún no ha sanado las heridas que tiene en su corazón y no dejará que Villegas cargue con daños que él no ocasionó.

“Él ha sido muy lindo y un caballero conmigo, me ha procurado, inclusive, pues él me dijo: yo te quiero ayudar a sanar, sin embargo, no quiero que él cargue con eso, no es su responsabilidad sanarme, no es su responsabilidad sanar o arreglar daños que no los provocó él”, dijo.