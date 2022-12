“Yo era la del dinero”: Yeri Mua expone a su ex, El Paponas, de ser un mantenido y robarle millones de pesos.

Comparte esta Noticia

La influencer veracruzana Yeri Mua se encuentra en el ojo del huracán de nueva cuenta, tras dar a conocer que su expareja le debe una suma millonaria.

A través de una transmisión en vivo la influencer explicó que su ex novio le dejó varias deudas, debido a que tenía el control de su dinero.

“Por mucho tiempo yo te confié mi dinero, y por eso me sacaste tanto. Porque tu sabes que en ese tiempo la del dinero era yo, no tú. La de los viajes, la que pagaba era yo, que no se te olvide”, declaró Mua.

Aseguró tener todos los estados de cuenta en donde se confirma que presuntamente el paponas se ha gastado todo su dinero en restaurantes y compras.

“Hasta la fecha él conserva una tarjeta mía, la de Scotiabank, y sigue gastando mi dinero. Acuérdate quién te sacó de Río Medio”, comentó Yeri, afirmando que “El Paponas” le robó también el dinero que ganó en dicho evento, el pasado mes de noviembre.

“Él me hizo creer que el Coyame Fest me estafó y que jamás me pagaron ese dinero, cuando en realidad sí me dieron 100 mil pesos, los cuales jamás me los dió, se los quedó”.

Narró que incluso los negocios que Brian Villegas tiene en la zona de Veracruz ella los patrocinó, e incluso fue aval para poder pagar la propiedad del establecimiento, lo que la ha puesto en riesgo de perder su propiedad, que hipotecó.

Finalmente Yeri Mua exigió a su ex pareja el pago de por lo menos 1 millón de pesos, señalando que el resto puede quedárselo.