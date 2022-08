Yucateco regresa tras años de trabajar en Estados Unidos: encontró a su esposa embarazada del “Sancho” y con todo lo que compró a su nombre. 

Comparte esta Noticia

José Marcelo T.U. originario de Oxkutzcab, Yucatán, se fue hace 5 años en los Estados Unidos en busca del sueño americano. Trabajó día y noche doble turno para tener el suficiente dinero para adquirir una casa grande, una camioneta Ford, y sus 3 parcelas, en su comunidad de origen. Pero por desgracia al llegar descubrió que todo lo que obtuvo, estaba a nombre de su esposa, misma lo engañó con otro hombre menor de edad.

“Mientras Yo trabajaba días y noches con mucho frío haciendo doble turno sin dormir casi, a mi esposa la bombeaban como agua de pozo por otro hombre en la cama. No soy de buscar más problemas, pero algo que me dolió es qué nunca debí irme en los Estados Unidos sabiendo que esto me iba a pasar”, declaró.

Sin embargo, reconoció que lo hizo para tener una casa lujosa para sus dos gemelitas que ahora ya tienen 7 años.

“Cuando estaba por regresar mi esposa Margarita insistía en retrasar mi llegada Pero algo me decía que no debía hacerle caso, yo ya había logrado lo que quería en la vida, pero mi esposa seguía insistiendo en que me quede y compre más cosas”.

Todo cambio cuando llamó a su suegra y ella no buscaba como explicarle lo que estaba pasando, solo me dijo que cuando regrese a Oxkutzcab, platiqué bien y calmado con mi esposa.

Cuando lo hizo, su esposa no se quería mostrar. El motivo es que estaba embarazada de otro hombre.

“Ese mismo día discutimos, pude ver a mis gemelitas ya crecidas, le dije a mi esposa que se fuera de mi casa pero dijo que no lo iba a hacer porque todo lo que compré estaba a nombre de ella”.

“La ley la protege y ni modos. Yo me fui a vivir en casa de mi madre llorando y por dentro con ganas de matarla, pero esa noche estuve tomando y tomando alcohol. Al paso de los días mi esposa se juntó con un jovencito, qué fue él que la embarazo y se quedó con todo lo que conseguí en los Estados Unidos, y la verdad no es justo”, dijo don José, quien afirma que su error fue mandar todo su dinero y dejar que la esposa lo comprara todo a su nombre. Aunque adelantó que regresará a Estados Unidos a trabajar, pero ahora ahorrando todo su dinero para él y sus hijas.