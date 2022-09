Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

MARIO VILLANUEVA: “NO ESTOY CON MORENA PORQUE NO TENGO CABIDA AHÍ; POR ESO ESTOY CON EL VERDE”.

“DÍGANLE A MARIO QUE LO TENGO PENDIENTE”: MENSAJE DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, reveló: “La línea me la estaban dando con Rafael Marín, pero Marín dio la vuelta… y finalmente, Mara Lezama me convenció; su apertura, su deseo de escuchar y estar con la ciudadanía”.

Durante el séptimo capítulo del programa “Diálogos con Mario Villanueva” de Radio Maya Internacional, bajo la conducción del periodista Julián Santiesteban, sostuvo que a Mara “…hay que darle un voto de confianza”, sigo teniendo buena relación con ella, pero bajo otro esquema: “no es lo mismo tratar con la candidata que con la gobernadora”, aclaró.

Sobre su apoyo al Partido Verde en la campaña electoral reciente, Villanueva Madrid volvió a dar una cátedra de pragmatismo político:

“No estoy en Morena porque no tengo cabida ahí; por eso estoy con el Verde, porque tiene espacios para la paisanada que tiene aspiraciones políticas; el Verde hoy, es una oportunidad como plataforma, para quienes tienen aspiraciones políticas”, redondeó.

LÓPEZ OBRADOR ME TIENE PENDIENTE

Después de acudir a todos los presidentes desde Vicente Fox, en busca de apoyo para su liberación, el ex mandatario quintanarroense compartió que todos le escucharon, algunos recibieron a su familia y cartas de su puño y letra solicitando apoyo, pero todo le fue negado.

Ahora tiene renovadas expectativas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en tres ocasiones ha expresado públicamente su compromiso: “a Mario se le hará justicia”.

A pesar que han pasado más de tres años de su gobierno, mantiene la esperanza: “Creo en su palabra y aún le queda tiempo como presidente; lo dijo y le creo que lo quiere hacer”.

En marzo de este año 2022, me mandó a decir a través del equipo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández: “Díganle a Mario que lo tengo pendiente”, sin embargo, hace unos días “¡túmbale” que (la juez) resuelve en contra de mi solicitud de prisión domiciliaria, pero en fin, yo sigo creyendo en el presidente”, expresó.

CALDERÓN, GOBIERNO DE COBARDES

Quien lo trató peor fue Felipe Calderón, al filtrar un video donde MVM recibe humillaciones durante su ingreso al penal de Almoloya.

Recordó que Diego Fernández de Ceballos, quien en ese entonces lo estaba defendiendo para alcanzar su libertad, a pesar de ser panista igual que el presidente Calderón, expresó: “Sólo un gobierno de cobardes, se atreve a humillar de tal manera a una persona”.

UNA NOTARÍA Y CINCO MILLONES DE PESOS

Cuando en la campaña empecé a apoyar a Carlos Joaquín, candidato del PAN-PRD a la gubernatura -relata Mario Villanueva-, el entonces gobernador Roberto Borge mandó a un enviado quien me ofreció una notaría y cinco millones de pesos, para que yo dejara de apoyar a Carlos Joaquín y apoyara a Mauricio Góngora, candidato del PRI, ¿sabes lo que le dije al enviado?:

“Mira, dile al gobernador Borge que ni mi mente ni mi pluma se venden y dile que se vaya mucho a la chingada”, remató.