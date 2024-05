Comparte esta Noticia

Signos

Entre las ventajas de Palazuelos para ser Senador y de ahí Gobernador, están:

– Él es quien hace fuerte a su partido en la entidad y no al revés.

– Cuenta con popularidad propia y no con la de la marca presidencial.

– Las posibles notas adversas relativas a su juventud y a los escándalos propios de su modo de vida en el espectáculo y la farándula en su faceta de actor, son noticias del pasado. No se le conocen, en su vida de empresario, de abogado y de personaje del quehacer político, formas de proceder censurables o reprobables. Es un ciudadano respetable y que se hace vivir, y vive bien, de sus capacidades y recursos propios. Sus fuentes de ingreso son transparentes, y los presuntos ilícitos que se le han imputado en relación con alguna de sus propiedades, se han esclarecido como inexistentes y confabulaciones interesadas y mendaces.

– El financiamiento de su candidatura al Senado corre en buena medida por cuenta propia.

– Es el candidato mejor avituallado y más independiente para proponer y defender propuestas y posturas, para debatir y para expresarse, para atender sus compromisos mediáticos y de opinión pública, y para hacerse cargo de sus equívocos políticos y de sus excesos retóricos, propios de su naturaleza extrovertida, de su tendencia protagónica y expresiva, y de su falta de prudencia y experiencia en una escena pública poblada de críticos de la primera impresión, que suelen calificar mejor la demagogia y el discurso retorcido que la crudeza sin vestiduras.

– En términos generales, es el personaje más auténtico, notorio y popular de la política y la vida pública quintanarroense; el único que no tiene antecedentes de corrupción entre todos los candidatos a elegir y entre los que participan en el activismo local; el que no le debe su postulación a nadie ni a ninguna marca ideológica o política, y el que, por eso mismo, apuesta más que nadie, se atreve a decir lo que ninguno, y se sabe más seguro que todos de su posición política y de su proceder en este mundo.

Y no es que no tenga defectos importantes. Acaso el no controlar desafueros y sobreexposiciones sea uno de ellos. Pero no se advierte competencia de alguien igual o mejor. La mayoría de los candidatos responden a intereses muy identificables. Y los mejor posicionados deben su circunstancia a la marca de la popularidad presidencial y al oportunismo de representar los intereses de algún grupo influyente de poder. La mayoría no tiene méritos. Y, peor, la mayoría tiene trayectorias que lindan con el Ministerio Público.

Y sí, claro, la imagen del candidato actor es de las más controversiales y discutibles en el espectro nacional entero. Pero por eso es candidato. Y por eso tiene todas las de ganar. Lo único que tendría por perder es el tiempo en que se ha propuesto ser Gobernador. Pero para cuando la hora de contender por esa posición llegue, Andrés Manuel no socorrerá con su popularidad y su influencia a los adversarios morenistas ocasionales que se suman y que crecen hoy día bajo esa sombra infiel, sin méritos, sin nombre, sin causa ni programa propios. Será otra hora y otro contexto, sin la memoria ya de una ‘cuarta transformación’.

En el sector de la decencia política Palazuelos puede no tener la mejor imagen. ¿Pero quién tira la primera piedra de la virtud en la competencia por el poder?

