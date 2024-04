Acusan a Pablo Montero de retirarse de restaurante de Playa del Carmen sin pagar

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Una usuaria de Facebook identificada como Monse Adeur Zenitram denunció que el actor y cantante Pablo Montero estaba en un restaurante de esta ciudad, junto a una mujer, y ambos se marcharon del lugar sin pagar, ante la distracción de los meseros.

“Hoy me tocó ver a este señor Don Pablo Montero, en los aguachiles playa del Carmen, Av 34. Si alguien me lo cuenta no lo creo, se retiró del lugar sin pagar la cuenta, aprovechando descuido de los meseros, qué poca neta… ver la cara de frustración del mesero, lo que cuesta ganarte el sueldo, para que haya personas como este tipo (sic)”, se lee en la publicación, la cual fue acompañada de una foto estilo paparazzi en la que se observa a Montero y su acompañante comiendo.

Esta no es la primera vez que Pablo Montero es acusado de irse de un restaurante sin pagar, pues en 2022 la revista TVNotas reportó que se marcó de un establecimiento de Polanco sin pagar una cuenta de 15 mil pesos. Mientras que en Torreón, Coahuila según el periodista Álex Zúñiga, varios restaurantes lo tienen vetado porque se va sin pagar.