Fallece el último testigo de la Guerra de Castas

FELIPE CARRILLO PUERTO.- Don Abundio Yama Chiquil murió este martes a los 104 años en la comunidad de Señor. Era conocido entre la comunidad de Quintana Roo como uno de los comandantes maya y el último testigo que quedaba vivo de la Guerra de las Castas.

La noticia fue compartida por la gobernadora Mara Lezama, quien externó por medio de un tuit en X que enviaba la mayor condolencia la familia de Abundio Yama Chiquil, mientras tanto en las redes sociales su nombre y datos más importantes se han vuelto tendencia junto con otros mensajes de las personas de las comunidades de Quintana Roo.

Uno de los datos históricos más importantes que tenía el comandante maya es que fue testigo de la Guerra de Castas, una de las batallas que marcó a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto.

Don Abundio fue hijo del comandante Paulino Yamá, quien participó en los últimos combates de la Guerra de Castas.

Además, se le recuerda como médico tradicional, así como primer subdelegado de la comunidad de Señor, fue fundador del Ejido X-Maben y Anexos y fundador de la Cooperativa Xyaat. Fue nombrado Juez Tradicional Maya del Poder Judicial de Quintana Roo el 17 de febrero de 1998 y pertenecía al Centro Ceremonial Tixcacal, Guardia.

Si bien el INAH informó que el comandante nació en 1907 y que al momento de su muerte tenía 117 años, el Tribunal de Justicia del Estado (TJE) menciona que nació en 1920, por lo que tenía 104 años.

Don Abundio fue uno de los 20 integrantes mayas más famosos en México, que plasmaron su testimonio de vida en un libro extranjero, en la que su fotografía ocupó la portada principal del volumen, titulado: Últimos Testigos. The Last Rebellion of the Maya in Yucatán, editado bajo el auspicio del Museo Cinco Continentes de Munich, Alemania, en 2019.