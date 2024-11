Ahora sí: Luis Miguel invita a concierto de Cancún a mujer que fue doblemente desairada

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Luis Miguel, uno de los artistas más importantes de habla hispana, se convirtió en tendencia en redes sociales recientemente tras un incidente en el restaurante Yerba Santa en Mérida, Yucatán.

Mientras el cantante cenaba en el establecimiento, el personal del restaurante le pidió a una mujer que ajustara el ángulo de su cámara o dejara de grabar, ya que ella estaba grabando su festejo de cumpleaños sin darse cuenta que en la mesa de atrás estaba Luis Miguel.

Los internautas lo calificaron como una interrupción poco usual y hasta mencionaron que Luis Miguel habría arruinado la celebración del cumpleaños de la mujer, ya que se sabe que al famoso no le gusta que lo graben o fotografíen.

La historia no quedó ahí. Poco después de que el video alcanzara gran popularidad en redes, el joven que había grabado el momento en el restaurante compartió que el supuesto equipo de Luis Miguel lo contactó para invitarlo a su concierto en Mérida, programado para el 8 de noviembre, como una especie de compensación por lo ocurrido.

Sin embargo, al asistir al estadio Carlos Iturralde, el joven y su madre se encontraron con otra decepción. El mismo joven relató en un video de TikTok:

“Fuimos al concierto de Luis Miguel, llegamos a donde nos dijeron, esperamos por la llamada como lo habían pactado porque iban a salir por nosotros, nos citaron a las 9, empezó el show, pasaron 45 minutos, no había señal en el lugar (…), nunca salieron y nos fuimos, de regreso no había mensaje, me bloqueó la cuenta contactada, no sé con qué afán lo hicieron”.

Ante la situación, el verdadero equipo de Luis Miguel se contactó con el joven para aclarar lo sucedido. Según informó, la invitación al concierto en Mérida habría sido falsa y realizada por personas que no pertenecen al entorno del artista, por lo que el cantante y su equipo no tendrían relación con el incidente.

Para reparar el malentendido, el equipo extendió una invitación al concierto de Luis Miguel en Cancún, lo cual el joven confirmó en un video que compartió en TikTok.

Ya pude hablar con su equipo, el equipo real, me dieron pruebas y todo. Me ofrecieron una disculpa porque quién me contactó para decirme que íbamos a poder entrar al concierto en Mérida era falso (…). Ya me comentaron que Luis Miguel está muy apenado por esto y por eso nos invitan al concierto en Cancún. Voy en camino con mi mamá”.

