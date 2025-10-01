Alejandro Moreno responde a Sheinbaum: “Mi patrimonio es lícito y transparente”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que en su conferencia matutina lo acusara de haber adquirido propiedades con recursos de corrupción y lavado de dinero, y adelantara que su gobierno trabaja en una ley de extinción de dominio.

“Señora presidenta @Claudiashein, la voy a denunciar en México y a nivel internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama”, escribió Moreno en un mensaje difundido en redes sociales.

El priista aseguró que la legalidad de sus bienes ya fue acreditada ante instancias judiciales.

“Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, afirmó.

En su respuesta, Moreno acusó al oficialismo de aplicar una “doble vara” en materia de corrupción.

“Lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, usted se escuda diciendo que no hay pruebas. Como la pandilla de corruptos, Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán, que han saqueado al pueblo de México. Pero cuando se trata de la oposición y de mí, sin titubeos, nos calumnia desde la tribuna presidencial”, expresó.

El líder tricolor acusó que Morena pretende instaurar en el país “una narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela”.

Moreno adelantó que emprenderá acciones legales contra la presidenta y contra Morena por lo que calificó como calumnias y uso faccioso del poder.

“Estas mentiras y calumnias no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Todo México y el mundo saben que son un narcogobierno corrupto, cínico y criminal”.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a resistir y defender la democracia:

“Mexicanas y mexicanos, no hay que tener miedo ni temor. ¡Defendamos a las familias mexicanas, defendamos la democracia, defendamos la libertad!”.

Fuente: El Sol de México