Afirma Sheinbaum que propiedades expropiadas a “Alito” Moreno fueron compradas con dinero de la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en la conferencia mañanera que las expropiaciones en Campeche, anunciadas ayer por Layda Sansores, se deben a que fueron propiedades compradas con dinero de la corrupción.

“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”, esgrimió la presidenta al ser cuestionada sobre el tema.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció la expropiación de 8.7 hectáreas pertenecientes a familiares y personajes cercanos al actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

De acuerdo con la publicación del Periódico Oficial de Campeche, cuatro predios ubicados en el fraccionamiento Miramar, y propiedad de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero -madre de Alejandro Moreno-, Juan José Salazar Ferrer, Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castillo Azar, fueron declarados como de utilidad pública.

En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que también se está planeando una reforma para agilizar la extinción de dominio, puesto que se trata de un procedimiento largo incluso cuando está relacionado con casos del crimen organizado y están comprobados los delitos a personas a las que se les extingue la posesión de una propiedad.

“¿Implicaría que hubiera extinción de dominio en casos de corrupción comprobada?”, se le preguntó.

“Pues sí, porque es lavado de dinero”, atajó Sheinbaum.

“Tiene que demostrarse evidentemente y cualquier cosa la tiene que determinar un juez, pero si por corrupción, por mal uso del recurso se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche, pues sí (tiene que haber extinción de dominio)”, detalló.

Tras las declaraciones de la presidenta, el dirigente nacional del PRI replicó en redes sociales que los señalamientos en contra de sus familiares y allegados no son más que mentiras y calumnias que sirven como distracciones.

Fuente: Excélsior