Alfredo Adame abrirá su Only Fans: ”tengo un cuerpo que ya quisieran los chavitos de 25”.

A través de una entrevista que ofreció en Facebook Live, Alfredo Adame contó que una amiga suya fue quien lo invitó a participar en OnlyFans, pues ella quiere abrir su perfil en la plataforma, pero que su primera aparición sea junto al también conductor de televisión.

“Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, la entrada a OnlyFans”, dijo Alfredo Adame.

El actor contó que sí le interesa realizar la colaboración con su amiga, aunque no está seguro de querer abrir su propio perfil en OnlyFans, pese a que considera que tiene cuerpazo para triunfar en la plataforma.

“A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera… ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25”, así lo dijo el polémico Alfredo Adame.

Sin embargo, no es la primera vez que Alfredo asegura que incursionara en la plataforma para adultos: hace unos meses afirmó que iba a aparecer junto con su entonces novia, Magaly Chavez, pero debido a que lo terminaron, no se pudo concretar.

Adame adelantó que muy probablemente abrirá su Only a finales de este mes de septiembre.