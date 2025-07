Salinas Pliego, anti impuestos como su padre

Comparte esta Noticia

– No pagar impuestos le viene en la sangre. Del ADN de su padre, Hugo Salinas Price, quien hizo quebrar en 1950 su empresa Radiotécnica, S. A., para evitar pagar adeudos fiscales y creó Elektra que le heredó a su hijo Ricardo.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El caso de Ricardo Salinas Pliego es interesante y está llegando a un punto de definición. Su adeudo al SAT ya suma 74 mil millones de pesos, equivalente a unos 3,700 millones de dólares, de una fortuna que asciende a unos 5,000 millones de dólares de acuerdo a las más recientes estimaciones, aunque llegó a acumular unos 11,000 millones de dólares.

Tanto empresarios como ciudadanía de a pie tenemos una tendencia a quejarnos de pagar impuestos, sobre todo porque terminan en las cuentas de políticos y empresarios corruptos que se coluden para saquear las arcas públicas. Enfermedad que padecen políticos de todos los colores partidistas.

A la ciudadanía de a pie, empresarios pequeños y medianos, somos contribuyentes cautivos y pagamos porque pagamos. No así los grandes empresarios, como Salinas, que tienen en sus empresas verdaderos despachos de abogados fiscales para desplegar estrategias de no pago y/o alargamientos eternos para terminar no pagando, mediante sobornos a funcionarios fiscales, jueces, magistrados y ministros.

Nada nuevo, pero con Salinas Pliego se llegó a un punto definitorio: a) lo obligarán a pagar, b) logrará seguir evadiendo al SAT, c) llegará a un acuerdo para pagar con descuento y cómodas mensualidades, en pagos chiquitos como los de Elektra.

No pagar impuestos le viene en la sangre y desde el mismo nacimiento de Elektra. Su padre, Hugo Salinas Price hizo quebrar en 1950 a su empresa Radiotécnica, S. A., para evitar pagar adeudos fiscales y creó Elektra que le heredó a su hijo Ricardo con todo y las mañas.

LA POLÍTICA COMO EMPRESA

Ricardo Salinas está en un punto de no retorno. Ya está en fuga hacia adelante. Hacia la política como empresa o la politización empresarial.

Le apuesta a su cercanía, real o ficticia, con Donald Trump a quien le ha financiado algunas comidas para recaudar fondos. Qué tan cercano es al presidente de Estados Unidos, no se sabe exactamente, pero lo que sí se puede constatar, es que utiliza el mismo tono de lenguaje extremo. Salinas ya está en el proyecto de convertirse en candidato a la Presidencia México y podría ser presidente en 2030 o en 2036.

MODELO ULTRA DERECHA

El modelo a seguir es el de Javier Milei en Argentina, el de Georgia Meloni de Italia, de Volodimir Zelenski de Ucrania y del propio Trump en Estados Unidos, bajo la sombrilla de un repunte de la ultra derecha en diversos países de América y de Europa. A ver si le alcanza en México, porque Milei hizo campaña en una sociedad harta de la corrupción del kirtcherismo-peronismo.

En México no hay ese hartazgo, al contrario, hay una presidenta con una aceptación tipo 80%, un Poder Legislativo con mayoría calificada y un nuevo Poder Judicial que ya no alargará más los 17 procesos fiscales que tiene pendientes.

Podría recibir el apoyo abierto de Trump y generar una campaña explosiva de guerra mediática y fake news, pero habría que ver su traducción en votos. Y saber si ese apoyo de Trump a Salinas lo catapulta o se revierte en su contra, sobre todo con las agresiones trumpistas a mexicanos migrantes, su prepotencia al romper reglas del TLCAN e imponer aranceles e impuestos a diestra y siniestra.

Salinas está en el terreno, incluso, de alguna intervención de sus empresas para garantizar el pago de sus adeudos fiscales o que llegue a un acuerdo con el SAT para alguna posible quita de intereses o recargos, lo cual sería un mal arreglo para ambas partes, pero evitaría un “buen” pleito. Usted tiene la última palabra.