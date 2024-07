AMLO defiende a Ebrard de presunto insulto de Trump

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “No confrontación, sí diálogo; sí cooperación y sí respeto a nuestras soberanías”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al supuesto insulto de Donald Trump contra Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía en el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones de Trump, quien presumió haber ‘vencido’ a Ebrard con la amenaza de aranceles si México no aumentaba la presencia de militares en la frontera mientras EU construía el muro, esto durante 2019.

“El representante del presidente (sin mencionar el nombre de Marcelo Ebrard) dijo que quería discutir esta iniciativa con el presidente de México y yo le dije que solo le daría cinco minutos porque tenía cosas más importantes que hacer. Después vino a decir que con gusto nos darían los soldados para proteger el muro, libre de impuestos, por supuesto. Nos dieron todo. Gané. Conseguí todo de México”, comentó Trump en un video que se hizo tendencia durante el fin de semana pasado.

Sin embargo, en redes también se difundió erróneamente que Trump dijo que Ebrard era una “persona estúpida, con un IQ bajo”, insulto que en realidad fue para el presidente Joe Biden, quien declinó la candidatura presidencial durante el fin de semana.

No obstante, Marcelo Ebrard se ‘puso el saco’ y respondió a Donald Trump, al afirmar que el insulto formaba parte de la campaña política del expresidente de Estados Unidos.

“Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza”, publicó en X.

López Obrador también remarcó “su admiración” hacia Ebrard, quien fue secretario de Relaciones Exteriores durante gran parte de su Gobierno.

“Le tengo mucha admiración como servidor publico a Marcelo, y si hubo alguna confusión que se aclarar, y que quede de manifiesto que nosotros los mexicanos, con Sheinbaum vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad porque nos conviene no solo a los gobiernos, sino fundamentalmente a los pueblos”, destacó.

Fuente: El Financiero