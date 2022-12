AMLO defiende a ministra Yasmín Esquivel por posible plagio: otros hacen más daño, asegura

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín (Ezquivel) cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, fue infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krauze y el señor que hace la denuncia (Guillermo) Sheridan. Ésos le han hecho mucho daño a México”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario defendió este viernes a la aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de ser acusada de cometer plagio en la UNAM en su tesis de licenciatura, sin embargo, aseguró que resolver el tema no le corresponde al Ejecutivo.

“Tiene que resolverlo la autoridad competente, yo en este caso no soy objetivo del todo”, expresó.

López Obrador y el esposo de la ministra, el ingeniero José María Riobóo, han sido muy cercanos, pues este último fue el constructor consentido del presidente cuando fue jefe de Gobierno y, además, también fue quien lo asesoró para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México.

La ministra Esquivel por su parte ha apoyado prácticamente todas las votaciones en la SCJN en casos relacionados con el presidente López Obrador, como la controversia constitucional sobre el acuerdo para que las Fuerzas Armadas cumplan con tareas de seguridad.

Durante su conferencia de este viernes en Tabasco, el presidente reiteró que él no es objetivo al opinar de la ministra Esquivel, pero arremetió contra quienes la acusan de plagio.

“A lo mejor me equivoque con la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales orgánicos, alcahuetes del régimen conservador”, acusó.

“Como dijo Jesús, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra’; todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores. No estoy justificando a la ministra, pero —y no es por lo que recibieron de dinero público para legitimar el saqueo, si no por su actitud deshonesta de siempre—: Sheridan, Krauze, Aguilar Camín, todos ellos”, dijo.

El presidente insistió en que va a esperar lo que resuelva el Poder Judicial en torno a este caso, pero que desde luego tiene “propósitos políticos”.

El académico de la UNAM acusó desde el miércoles a la ministra aspirante a presidir la SCJN de haber cometido “un acto de corrupción” al entregar su tesis de licenciada en Derecho idéntica a la presentada un año antes por el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

Fuente: El Sol de México