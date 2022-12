‘Heidi, joven abusada sexualmente en un taxi en Tabasco, acusa discriminación de la Fiscalía estatal

Comparte esta Noticia

VILLAHERMOSA.- A través de Instagram, una joven compartió que fue víctima de violación por parte de un conductor de taxi en Villahermosa y aseguró que fue discriminada cuando acudió por primera vez a la Fiscalía General del Estado para intentar interponer una denuncia.

Tras la viralización del caso, las autoridades se pusieron en contacto con ella y aunque el ataque ocurrió el fin de semana, fue hasta el miércoles que se inició una investigación formal del caso y comenzó el análisis de los videos de cámaras de seguridad de la ciudad para dar con el presunto agresor.

”Siempre leo publicaciones sobre niñas que les pasa esto, nunca me imaginé que yo también podría llegar a pasarlo. Dudé mucho en subirlo porque la verdad me da pena y hasta siento que fue culpa mía por estar a esas horas en esa zona”, relató ‘Heidi’ en la publicación que realizó el martes.

Destacó que el domingo por la noche se dirigía a la ‘zona de los mariachis’ (colonia Tamulté de las Barrancas) a ver a una persona que, según describió, “no estaba en buen estado” para pedirle que se fuera a su casa, pero cuando llegó, esta ya se había ido del lugar.

Fue entonces cuando decidió tomar un taxi para regresar a su domicilio y después de varios intentos sin éxito comenzó a caminar, hasta que uno se detuvo. Sin embargo, la persona le pidió que se sentara en el asiento del copiloto con el pretexto de que más tarde pasaría a recoger unas cosas de su hija y que llevaba la cajuela llena.

”En el camino me iba diciendo que llevaba mucho tiempo sin pareja, que llevaba rato sin tener relaciones, me empezó a tocar las piernas y le dije que por favor se parara porque me iba a bajar, se empezó a reír y lo único que dijo fue ‘a ver si puedes’. Cuando intenté abrir la puerta no pude y solo siguió manejando”, contó.

Y continuó: “En el camino venía nerviosa, llorando y pidiéndole que por favor me dejara bajar e incluso hasta le ofrecí dinero. Solo me dijo que me dejaría bajar hasta que él quedara satisfecho y terminara, y así fue. No contaré a detalle lo que hizo conmigo y lo que me hizo hacerle porque realmente me da mucha pena”.

Pero después de lo que pasó, afirmó que se presentó ante la Fiscalía estatal donde se negaron a atenderla.

“En la Fiscalía lo único que me dijeron fue: ‘¿Quién te manda a seguir macho?’ Lo único que me queda es advertirles. La unidad era la 5118 era taxi amarillo y sé que también hay otras niñas que usan este medio de transporte, para que tengan cuidado”, finalizó.

La FGE informó que el miércoles, la víctima acudió a la Dirección para la Atención a la Violencia de Género, donde se efectuaron las primeras diligencias, se le realizaron valoraciones médicas y psicológicas, y se le brindó el apoyo que amerita un caso de esa naturaleza.

Agregó que ‘Heidi’ fue informada de que puede presentar alguna queja en contra de algún servidor público de la institución que le hubiere dado una mala atención.

