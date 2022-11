AMLO exige a Elon Musk que demuestre que ya se limpió Twitter antes de cobrar

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al empresario estadounidense Elon Musk que, antes de cobrar derechos a los usuarios de su nueva empresa Twitter, demuestre que esa red social ya es confiable de información y garantiza la libertad de expresión.

“Que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie, y que va haber objetividad, profesionalismo, se va hablar con la verdad y se va a transmitir lo que es cierto, garantizando el derecho a todos a manifestarse, expresarse, no censurar”, dijo en la mañanera.

El mandatario habló de Twitter sin pregunta de por medio, señalando que está esperando a ver si el nuevo dueño de la empresa, Musk, “va a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada”.

Va a cobrar ocho dólares por autenticación de las cuentas, se le dijo al mandatario federal. “Nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética” dijo. Resaltó que es comprensible que la transformación de Twitter lleve tiempo y significa un reto para Musk demostrar que no será un producto “chatarra”.

“Él, como es empresario, debe saber de que primero hay que demostrar de que lo que se ofrece es de calidad, primero hay que demostrar eso, y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro, es como los gobiernos, y él lo debe de saber, un gobierno que tiene dificultad porque no le alcanza el presupuesto y necesita aumentar los impuestos, lo más aconsejado es que primero demuestre que va haber honradez y honestidad”, expuso.

