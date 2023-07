AMLO responde a familiares de los 43 de Ayotzinapa: no hay impunidad, se está actuando

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa reprocharon el miércoles que el presidente Andrés Manuel López Obrador les está fallando al no dar resultados en la investigación del caso y por la salida de los especialistas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el mandatario reviró que se está actuando y no hay impunidad en este caso.

En su conferencia de prensa mañanera de este jueves, López Obrador reiteró que se ha detenido a diversos funcionarios que tienen responsabilidad en el caso y defendió al Ejército y a la Marina, de quienes dijo que están ayudando a esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista (de los familiares), pero no lo comparto porque sí se ha avanzado es por la colaboración de Marina y de Defensa”, aseguró el presidente.

En su defensa a las Fuerzas Armadas, subrayó que se debe hacer una diferencia entre la responsabilidad de las instituciones y los funcionarios: “una cosa son las instituciones y otra son los funcionarios o servidores públicos y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución”.

Insistió en que no se debe socavar a instituciones como la Secretaria de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) , porque “son instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano. Entonces, di la instrucción de que se vaya a fondo y hemos avanzado y vamos a seguir adelante”, aseveró.

El presidente además criticó la actuación de las organizaciones de la sociedad civil que defienden a los padres de los normalistas y dijo que son organismos que antes eran dependientes del gobierno y los calificó como “progres buena onda” pero en ella hay “puro falsario, simulador”.

Finalmente negó que dependa del Ejército que se sepa la verdad del Caso Iguala asegurando que eso es una provocación, pues lo importante es llegar a la verdad y la localización de los normalistas.

Ayer, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al presidente dejar claro si los documentos en poder de la Sedena les serán facilitados para continuar con las investigaciones del caso.

Además, expresaron, ante la salida del país de los investigadores del GIEI para el Caso Iguala, que Lopez Obrador debe cumplir sus compromisos para dar con el paradero de sus hijos, porque hasta el momento, dijeron, les ha fallado.

Fuente: El Sol de México