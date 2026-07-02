Anuncia Mara Lezama llegada de tomógrafo de última generación a hospital del IMSS de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- El Hospital General de Zona 18 del IMSS de Playa del Carmen fortalecerá su capacidad de atención con la incorporación de un tomógrafo de última generación de 256 cortes con inteligencia artificial, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante la emisión del programa La Voz del Pueblo.

La titular del Ejecutivo explicó que el nuevo equipo forma parte de la estrategia de transformación y renovación de tecnología médica impulsada en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de salud que reciben las y los quintanarroenses, para su bienestar.

Destacó que el tomógrafo permitirá obtener imágenes de alta definición, realizar diagnósticos más oportunos y reducir la exposición de los pacientes a la radiación, además de agilizar significativamente los tiempos de estudio.

“Antes algunos estudios tardaban cierta cantidad de tiempo; ahora podrán realizarse en apenas 15 segundos”, señaló.

Precisó que la nueva tecnología beneficiará áreas como urgencias, oncología, neurología, traumatología, medicina interna y cirugía, al facilitar diagnósticos más certeros para una atención médica oportuna y el cuidado de la salud de las y los quintanarroenses, porque en este gobierno humanista con corazón feminista, sí importa.

Asimismo, indicó que el incremento en la velocidad de los estudios permitirá que el Hospital General del IMSS ordinario de Playa del Carmen pueda atender hasta el doble o triple de pacientes en comparación con la capacidad actual.

Durante el programa, Mara Lezama también informó sobre otros avances en materia de infraestructura hospitalaria, entre ellos la llegada de un nuevo tomógrafo para el Hospital Oncológico de Chetumal, la rehabilitación de cinco quirófanos y el avance en la construcción de nuevos hospitales en Chetumal, Cancún, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel.

La Gobernadora afirmó que estas acciones forman parte de una inversión sin precedentes en el sistema público de salud de Quintana Roo, impulsada en coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de ampliar la cobertura y elevar la calidad de la atención médica en el estado, para el bienestar de las y los quintanarroenses.