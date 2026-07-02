Aparente falla eléctrica deja varados a usuarios del Tren Maya durante varias horas

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CANCÚN.- Pasajeros del Tren Maya denunciaron que permanecieron varados durante más de cinco horas debido a una aparente falla eléctrica registrada la noche del miércoles, cuando el convoy se encontraba a pocos kilómetros de la estación de Cancún.

De acuerdo con los testimonios difundidos por los propios usuarios, el incidente ocurrió cuando el tren circulaba entre las estaciones de Leona Vicario y Cancún, lo que provocó la suspensión del viaje sin que, aseguraron, recibieran atención inmediata por parte del personal encargado de la operación.

Los pasajeros señalaron que habían iniciado su recorrido desde Yucatán durante las primeras horas del día y que el problema surgió cuando estaban por concluir el trayecto.

Según los reportes, permanecieron varias horas dentro de los vagones en espera de una solución y denunciaron la falta de información y de protocolos de atención durante la contingencia.

Entre las personas afectadas, indicaron, había menores de edad, adultos mayores y usuarios que requerían medicamentos, lo que incrementó la preocupación mientras permanecían detenidos.

De acuerdo con los testimonios, fue alrededor de las 2:50 horas de este jueves cuando finalmente el tren logró llegar a la estación de Cancún, luego de varias horas de retraso.

El incidente fue reportado por pasajeros y retomado por diversos medios de comunicación; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de la presunta falla ni se ha emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido.