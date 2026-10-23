Anuncia Sectur tres años más de estímulos fiscales para recuperar vuelos en el Aeropuerto de Tulum

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TULUM.- La Secretaría de Turismo (Sectur) federal anunció la aprobación de tres años adicionales de estímulos e incentivos para el Aeropuerto Internacional de Tulum, tras la reestructuración y suspensión de vuelos de aerolíneas nacionales e internacionales.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que la medida busca contener las cancelaciones, respaldar a la aviación y recuperar gradualmente las conexiones que tenía el destino.

Señaló que Tulum es una terminal prioritaria para el desarrollo turístico del país y que contará con un esquema de incentivos del 100 por ciento para impulsar su reactivación. Los conceptos específicos del apoyo serán anunciados junto con el Grupo Mundo Maya.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es recuperar rutas y consolidar itinerarios permanentes que beneficien a la región, en lugar de depender únicamente de conexiones temporales.

Según las estimaciones de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) citadas durante el anuncio, las aerolíneas globales alcanzarían un punto de equilibrio financiero hacia el primer trimestre de 2027. Para el segundo semestre de ese año podría registrarse una recuperación generalizada de frecuencias y el retorno de compañías aéreas.

Rodríguez Zamora afirmó que México se encuentra entre los países menos afectados en su flujo de visitantes. Al comparar los datos internacionales, mencionó disminuciones de 4 por ciento en Estados Unidos y Turquía, frente a un crecimiento de 3 por ciento en México.

Paralelamente, Sectur continuará la promoción turística mediante acciones coordinadas con la iniciativa privada y los gobiernos estatales y municipales. La estrategia contempla acelerar la diversificación hacia mercados prioritarios de Canadá, Europa y América Latina.

La secretaria destacó la importancia del Caribe Mexicano para la actividad turística nacional y advirtió que cualquier pérdida de pasajeros o asientos hacia México repercute en esta región, a la que describió como el ancla turística del país.

“Todo pasajero o todo asiento que no tenga México, lo van a sentir ustedes en el Caribe Mexicano”, expresó. Añadió que en esta zona llegan “tres cuartas partes”, aunque no precisó el universo al que correspondía esa proporción.