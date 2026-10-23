Ariadna Montiel reconoce que alianza de Morena con PT y Verde para 2027 sigue sin concretarse

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reconoció que la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones de 2027 aún no se concreta, aunque aseguró que las negociaciones y la comunicación entre las tres fuerzas continúan.

En conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, explicó que la mesa nacional definirá los acuerdos para las contiendas estatales y municipales, los distritos locales y federales, así como los ayuntamientos y las regidurías.

“Mantenemos la convicción de ir juntos al proceso electoral 2027. Mantenemos la comunicación, mantenemos la mesa de diálogos y queremos ir juntos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde”, expresó.

Las conversaciones se desarrollan después de que Morena designó, entre agosto y septiembre, a sus 17 coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional, perfiles que podrían convertirse en candidatos a las gubernaturas que se renovarán el próximo año.

La mayoría de esas designaciones contó con el acompañamiento del PVEM, mientras que el PT manifestó su rechazo a cuatro: Verónica Díaz Robles, en Zacatecas; Carlos Torres Piña, en Michoacán; Rosa María Bayardo, en Colima, y Clara Luz Flores, en Nuevo León.

El partido encabezado por Alberto Anaya solicitó repetir las encuestas en esas entidades para que participen sus aspirantes. De no cumplirse esa condición, mantiene abierta la posibilidad de competir sin coalición.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, advirtió que las dificultades para alcanzar acuerdos en los 17 estados complicarían las negociaciones en los 300 distritos federales para renovar la Cámara de Diputados y en los mil 802 ayuntamientos que estarán en disputa.

Además de las 17 gubernaturas, en 2027 se renovarán Congresos locales y presidencias municipales. Pese a las diferencias pendientes, Montiel reiteró que Morena buscará competir junto con sus actuales aliados.