Apagones por transmisión, no generación de energía: Sheinbaum

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Ante la misma pregunta sobre los apagones en Quintana Roo de un periodista y una periodista, en la conferencia mañanera de este jueves 7 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó que se podría deber a problemas de mantenimiento en las líneas de transmisión, pero no en las plantas de generación de energía.

Explicó brevemente que en esta temporada de calor se eleva la demanda de energía eléctrica y la C FE realiza mantenimiento a las líneas de conducción, lo cual podría estar generando los apagones, sin embargo, indicó “Que Emilia (Calleja Alor) se ponga en contacto con la gobernadora Mara Lezama Espinosa para ver qué es lo que está causando los apagones” y podamos resolverlo.

Dos periodistas presentes en la mañanera coincidieron en la misma pregunta sobre los apagones o suspensiones de energía eléctrica en Cancún, Playa del Carmen y comunidades rurales, principalmente, aunque ninguno hizo referencia a los bloqueos de carretera constantes en las últimas semanas.

PUENTE NICHUPTÉ, PARA FIN DE AÑO

Por otro lado, la presidenta reiteró que la construcción del Puente Nichupté está muy avanzada y confirmó que vendrá a la inauguración a fin de año.

También adelantó que en próximos días sostendrá una reunión con el Primer Ministro de Belice Johnny Briceño y con el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, además con la ya anunciada reunión con el Primer Ministro de Canadá y que dichas reuniones serían en algún lugar del Sureste de México aún por definir.