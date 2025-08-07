Critica Noroña carta de ‘Andy’ López en la que justifica vacaciones a Japón: “Es malísima”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, consideró que la carta publicada por Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para justificar sus vacaciones en Japón, es “malísima”.

“Yo francamente no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no, y ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, comentó en entrevista previa a la sesión de la Comisión Permanente.

Ante medios de comunicación, el senador del PT dijo desconocer si se trataba da una carta falsa. Sin embargo, se le resaltó que la subió en su cuenta de Instagram.

“¡Ah!, bueno, pues ya dije”, contestó Fernández Noroña.

Sobre el tema, el senador Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, afirmó que es pura “hipocresía”.

“Son un fraude, son unos farsantes, dicen que viven en la ‘justa medianía’ y hacen los viajes más caros que podría hacer una persona.

“Si fueran de veras transparentes, que nos enseñen de qué cuenta bancaria salió el dinero, de qué cuenta, no dinero en efectivo, de qué cuenta salió el dinero para pagar el boleto de avión, de qué cuenta o con qué tarjeta pagaron el hospedaje, cuánto costó. Porque resulta que tienen sueldos de 60 mil pesos y hacen viajes que cuestan cientos de miles de pesos”.

Alejandro Moreno, senador por el PRI, también coincidió en el calificativo.

“Esa carta es patética, te evidencia que no tienen capacidad para resistir.

“No el tlatoani queriendo heredar el proyecto como si fuera una monarquía, pues obviamente el heredero salió patético, salió torpe, le dimos una ‘reatiza’ en la pasada elección y quedó claro que representa la hipocresía de Morena”, dijo en entrevista realizada en el Patio del Federalismo.

Fuente: El Financiero