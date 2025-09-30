Aprueba Cabildo de Playa del Carmen proyectos y donaciones estratégicas para la ciudad

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La alcaldesa Estefanía Mercado presidió la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Cabildo de Playa del Carmen, en el Salón Leona Vicario del Nuevo Palacio Municipal, donde fueron aprobados importantes acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

Durante la sesión, regidoras y regidores aceptaron la donación de cuatro lotes por parte de Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos, S.A. de C.V.” y la incorporación de la Avenida Mayapán con Arco Vial (Avenida 115), donada por el Ejido Playa del Carmen, al patrimonio municipal.

Además, se aprobó la Minuta del Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Asimismo, la reforma al artículo 65 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal, integrando a la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas la promoción de la educación, la sensibilización medioambiental y acciones de mitigación del cambio climático.

La Presidenta Municipal celebró la aprobación de los acuerdos, lo que permite -dijo- fortalecer la continuidad de la gestión municipal a favor de las y los playenses.

En los mismos términos se manifestaron el regidor Juan Novelo y la regidora Xelha Dehesa, ambos al hacer uso de la voz.