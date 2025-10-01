Sheinbaum advierte a diputados y senadores que propondrá eliminar el fuero en reforma electoral

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá la eliminación del fuero constitucional para legisladores como parte de la próxima reforma electoral.

“De una vez les digo que voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, una, que se elimine el fuero de los diputados y senadores, es parte de la propuesta que se va a presentar reforma electoral” dijo Sheinbaum.

La presidenta informó que la propuesta se podría presentar hasta febrero de 2026, y reiteró que emitirá su opinión por escrito a la comisión.

“Que no haya fuero, ¿por que tiene que haberlo? es es del pasado, la presidenta no tiene fuero pues también los diputados y senadores”, señaló.

La mandataria federal subrayó que esta medida busca fortalecer la rendición de cuentas y combatir la impunidad dentro del Poder Legislativo, al tiempo que reafirmó su compromiso con una transformación profunda de las instituciones democráticas del país.

Sheinbaum señaló que el fuero ha sido históricamente utilizado como escudo para evadir responsabilidades legales, por lo que su eliminación representaría un paso decisivo hacia una política más transparente y equitativa.

Cabe recordar que la propuesta será incluida en el paquete de reformas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso, y se espera que genere un amplio debate entre las distintas fuerzas políticas.

Por su parte la presidenta reiteró que su gobierno no tolerará privilegios que contradigan el principio de igualdad ante la ley.

Fuente: Milenio