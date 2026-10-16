Ariadna Montiel niega negociaciones internas en Morena y defiende designaciones mediante encuestas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, negó que existan acuerdos políticos o negociaciones internas para asignar las coordinaciones territoriales del partido y aseguró que las designaciones se realizan principalmente mediante encuestas, aunque reconoció que también se han alcanzado consensos entre aspirantes.

Durante una visita a Chilpancingo, Guerrero, la dirigente sostuvo que el método establecido en los estatutos de Morena es consultar las preferencias de la población y rechazó que las decisiones respondan a arreglos entre grupos políticos.

“Es la encuesta lo que tenemos definido, así lo dice el estatuto de Morena. Todo mundo a caminar, aquí no hay cochupos ni negociaciones abajo de la mesa, aquí la decisión es del pueblo”, declaró.

Montiel Reyes encabezó una reunión privada con la coordinadora estatal, Beatriz Mojica Morga, integrantes de la dirigencia local, diputados y coordinadores operativos territoriales, con el propósito de organizar la estructura partidista en Guerrero.

Al término del encuentro, explicó que las encuestas continuarán como mecanismo principal para seleccionar las coordinaciones municipales, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar los procedimientos dependiendo de los tiempos disponibles.

Cuestionada sobre las designaciones realizadas por consenso, mencionó el caso de la senadora Andrea Chávez Treviño, quien fue nombrada coordinadora en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de participar en el proceso para la coordinación estatal.

Según explicó, Chávez obtuvo una posición competitiva en las mediciones y posteriormente alcanzó un acuerdo con Cruz Pérez Cuéllar, quien resultó seleccionado como coordinador estatal, para concretar su nombramiento municipal.

La dirigente señaló que una situación similar ocurrió con Célida López en Hermosillo, Sonora, e insistió en que estos casos no representan negociaciones irregulares, sino acuerdos entre participantes del proceso interno.

Respecto a las inconformidades de aspirantes que no obtuvieron las coordinaciones estatales, afirmó que todos tienen derecho a expresar sus desacuerdos y ser escuchados, pero recordó que quienes participaron aceptaron previamente las condiciones establecidas en las convocatorias.

Indicó que para las coordinaciones estatales se registraron aproximadamente 300 aspirantes, de los cuales únicamente 17 fueron seleccionados: 16 mediante encuestas y uno por consenso.

Montiel Reyes defendió la transparencia de las mediciones y aseguró que los resultados fueron presentados a los participantes, aunque reconoció que algunos manifestaron inconformidad después de no resultar favorecidos.

En relación con el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien ha reclamado a la dirigencia nacional el cumplimiento de acuerdos, incluida la realización de una encuesta espejo para conocer su nivel de aceptación en Guerrero, la presidenta de Morena descartó que las futuras mediciones impliquen alguna posibilidad de candidatura para el legislador.

Reconoció la participación política de Salgado Macedonio y su disposición a continuar trabajando dentro del movimiento, pese a que no podrá acceder a una responsabilidad de representación de Morena en el proceso electoral de 2027.

Aclaró que Beatriz Mojica Morga es la coordinadora estatal en Guerrero y que las encuestas adicionales que se realicen tendrán como finalidad evaluar las condiciones políticas y ajustar la estrategia territorial del partido.

“No implica una candidatura, una responsabilidad para el compañero Félix, él es senador con licencia y esto no implica otra cosa”, puntualizó.