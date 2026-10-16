Detienen al alcalde de Puerto Aventuras y dos presuntos cómplices por extorsión agravada

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PLAYA DEL CARMEN.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la detención de Gilberto Gómez Martínez, alcalde morenista de Puerto Aventuras, junto con una funcionaria de su administración y un familiar, por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra un comerciante de la colonia Puerto Maya.

Los otros detenidos son Karla Paola “N”, empleada de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía, y Jorge “N”, identificado como sobrino del alcalde.

Las tres detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Control y ejecutadas por agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos comenzaron el 19 de enero, cuando personal de la alcaldía exigió a un comerciante regularizar su establecimiento y acudir con Karla Paola “N” para realizar los trámites correspondientes.

La funcionaria presuntamente le solicitó llenar un formato que debía proporcionarse de manera gratuita y efectuar un pago, bajo la amenaza de decomisar su mercancía e impedirle continuar con sus actividades comerciales.

Posteriormente, el 6 de febrero, Jorge “N” acudió al establecimiento acompañado de otras personas para exigir al propietario que se presentara ante la funcionaria, supuestamente por instrucciones directas del alcalde.

Según la Fiscalía, durante esa visita los involucrados amenazaron al comerciante con golpearlo o privarlo de la libertad si no atendía sus exigencias.

Ante las intimidaciones, la víctima realizó el pago de un trámite bajo la promesa de que el documento obtenido le permitiría trabajar sin problemas mientras Gilberto Gómez Martínez permaneciera al frente de la alcaldía.

Sin embargo, las exigencias continuaron. El 7 de mayo, Jorge “N” regresó al negocio acompañado de dos personas y solicitó al comerciante entregar una cantidad semanal de dinero para permitirle seguir trabajando.

En esa ocasión, de acuerdo con la investigación ministerial, amenazó con retirar al propietario del establecimiento y someterlo a golpes con una tabla si se negaba a realizar los pagos.

El señalado también habría afirmado que tanto él como su tío, el alcalde Gilberto Gómez Martínez, eran quienes establecían las reglas para los comerciantes de la zona.

La Fiscalía indicó que, por temor a sufrir represalias, la víctima comenzó a entregar semanalmente las cantidades exigidas desde esa fecha.

Las investigaciones derivaron en la obtención de las órdenes judiciales contra los tres señalados, quienes fueron detenidos por su probable responsabilidad en el esquema de extorsión.

La situación jurídica de Gilberto Gómez Martínez, Karla Paola “N” y Jorge “N” deberá determinarse conforme avance el procedimiento penal, bajo el principio de presunción de inocencia.