Arrestan a tres carpinteros de Yucatán por violar a una niña desde los seis años.

Tres carpinteros acusados de violación en contra de una menor de edad fueron capturados por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

La víctima es una niña que desde los seis hasta los nueve años de edad habría sufrido abusos por parte de Reynaldo Baltazar C. P., Israel Baltazar C. D. y Héctor Moisés C. D., de 64, 40 y 33 años, respectivamente, todos de oficio de carpintería.

El último mencionado era pareja sentimental de la madre de la menor, y es a su vez hijo de Reynaldo y hermano de Israel.

Los datos de prueba recabados por los agentes investigadores y el Ministerio Público integran la carpeta de investigación con base en la cual un Juez de Control emitió la orden de aprehensión contra los tres sujetos, que podrían enfrentar hasta 40 años de prisión.